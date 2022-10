Warum Roboter aus unserem Alltag nicht wegzudenken sind

Dennoch hat Elon Musk in meinen Augen Recht, wenn er sagt, dass Roboter in der Zukunft der Menschheit eine große Rolle spielen werden. Die Industrieländer haben bereits jetzt mit einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zu kämpfen. Die demografische Entwicklung lässt vermuten, dass sich dies in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. Erfindungen wie die Waschmaschine oder der Traktor haben viele Bereiche unseres Lebens, über die Industrie hinaus, produktiver gemacht. Das Ergebnis war immer eine Verbesserung des Wohlstands der Bevölkerung.

Gleichzeitig zeigten die Probleme der Lieferketten in den letzten Monaten, dass die Abhängigkeit von einzelnen Ländern als globale Werkbank schnell ihren Preis hat. Inflation oder Rezession werden die Unternehmen zudem dazu zwingen, ihre Prozesse zu optimieren und stärker zu automatisieren, um die Herstellungskosten zu senken.

Die Produzenten setzen bereits in hohem Maße auf Industrieroboter. Im Jahr 2021 wurde eine Rekordzahl von fast einer halben Million Robotern installiert. Marktführer ist der japanische Hersteller Fanuc. Darüber hinaus rückt die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter, die durch Cobots möglich wird, immer stärker in den Vordergrund. Bis 2026 sollen 10 Prozent des gesamten Industrieroboterumsatzes mit dieser Unterkategorie erzielt werden. Marktführer ist hier Teradyne mit seiner Sparte Universal Robots.