So regelst du die Geldanlage im Studium und der Ausbildung

Ehrlicher Kassensturz und Investitionsplan

Alle Einnahmen auf eine Liste. Und daneben die Ausgaben: Was kostet mein Lebensunterhalt im Monat, was muss ich für die Ausbildung oder das Studium an Gebühren zahlen, was brauch ich für Miete, Mobilität, iPhone, Fitness Club und Spotify-Abo? Was kosten mich Versicherungen? Und natürlich: Was brauch ich für den Spaß, für Reisen, Konsum? Kann ich was zurücklegen? Wenn ja wie viel? Und wie überhaupt?

Warum solltest du an der Börse investieren? Weil du es kannst

Warum denn aber schon jetzt an die Geldanlage denken bzw. an der Börse investieren? Ganz simpel. Weil es jetzt einfach ist. Weil junge Leute jetzt viel Zeit haben. So dass sich schon kleine Beträge richtig lohnen. Langfristig. Denn die gute Nachricht: Selbst mit„nur“ 25 Euro im Monat als Sparrate kann da langfristig ordentlich was daraus werden. Das macht der so genannte Zinseszinseffekt: Je länger die Geldanlage, desto besser wirkt dieser Effekt.

Warum aber Börse? Weil die meisten anderen Möglichkeiten zur Geldanlage a) nicht mit wenig Kapital zu Beginn funktionieren, zum Beispiel ein Immobilien-Kauf, um Vermieter:in zu werden, b) zu wenig bis gar keine Zinsen bringen, zum Beispiel Tages- oder Festgeldkonten und c) weil Investments in Kryptos, in Antiquitäten, Oldtimer oder Sneakers mehr oder weniger viel Know How voraussetzen.

Für die Börse spricht, dass man mit wenig Kapital loslegen kann, dass man jeden Börsentag an das Geld herankommt, dass man langfristig das Geld für sich arbeiten lassen kann. Wenn da aber nicht die ganzen Vorurteile, Sorgen, Ängste wären. Die sich ja jetzt im Umfeld, wo es richtig abwärts rauscht, zumindest zum Teil zu bestätigen scheinen.