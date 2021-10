Hilfe, meine Aktien fallen: So schützen Sie Ihr ETF-Depot vor einem Crash

Wege zur Absicherung gegen einen Crash

Es gibt zwei Hauptkonstellationen, wie man sein ETF-Depot vor Verlusten absichern kann. Diese sind zum einen eine Stop-Loss-Order und zum anderen ein entsprechender Short-ETF. Im Folgenden gehe ich näher auf die beiden Arten der Absicherung ein.

Crash-Instrument 1: Stop-Loss-Order

Bei einer Stop-Loss-Order legen die Anleger einen Kurs unterhalb des derzeitigen Kurses fest, an dem automatisch eine Verkaufsorder platziert wird, sobald diese Schwelle erreicht ist. Durch diese Vorgehensweise wird das Risiko im Fall einer Marktkorrektur auf den festgelegten Betrag begrenzt.

Oft stellt sich allerdings auch die Frage, in welchem Abstand man den sogenannten Stop setzen sollte. Wenn der Stop zu kurz unter dem aktuellen Kurs gesetzt ist, könnte man seine ETFs zu schnell abstoßen und wäre von einer schnellen Erholung des Kurses ausgeschlossen. Setzt man ihn zu tief, greift die Order nicht und man hat dennoch einen hohen Buchverlust erlitten.

Tipp der Redaktion: Breite Streuung sorgt für eine Reduktion des Risikos. Sie sollten sich also unbedingt unsere Musterportfolios ansehen.

Leider ist eine pauschale Antwort auf diese Frage nur schwer zu geben. Experten einigen sich meist auf einen Abstand von 10 bis 20 Prozent unter dem derzeitigen Kurs, je nach der historischen Schwankungsbreite der ETFs.

Eine andere Vorgehensweise sieht vor, dass man den Stop-Preis auf seinen Einstiegskurs setzt, sodass man nicht in die Verlustzone rutschen kann. Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Eine Stop-Loss-Order bedeutet nicht, dass der Stop-Preis in jedem Fall erzielt wird. Man stelle sich vor, dass man einen Stop-Preis auf 100 Euro setzt. Zum Handelsende steht der ETF bei 101 Euro, sodass die Stop-Loss-Order noch nicht ausgelöst wurde. Durch negative Nachrichten über Nacht öffnet der ETF am nächsten Handelstag bei 95 Euro. Die Verkaufsorder wird automatisch ausgelöst, da die Schwelle von 100 Euro unterschritten wurde, der ETF wird somit zu 95 Euro verkauft.