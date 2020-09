So viel Geld verschenken Anleger, die auf den Dax setzen

Die Liebe zum Dax kostet deutsche Anleger viel Geld. Wer nur auf den deutschen Leitindex setzte, dem sind satte Profite entgangen. Es geht um vierstellige Beträge.

Es gibt 20 Länder-Indizes, die in den vergangenen drei Jahren deutlich besser abschnitten als das deutsche Börsenbarometer Dax. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des digitalen Vermögensverwalters Growney (► Zum Testbericht). Knapp 7,4 Prozent Gewinn machte der Dax demnach vom 31. August 2017 bis 31. August 2020. Wer dagegen weltweit investierte, konnte sich auf eine deutlich höhere Rendite freuen: Der MSCI World legte im gleichen Zeitraum um 25,3 Prozent zu.

Bedeutet: Wer im August 2017 den Betrag von 10.000 Euro in den Dax investierte – etwa in ein Indexpapier, das die Entwicklung des deutschen Börsenbarometers wiedergibt – machte über drei Jahre ein Plus von rund 737 Euro. Das gleiche Investment in den MSCI World hätte dagegen mehr als das Dreifache gebracht (2.529 Euro).

Unter den Ländern mit einer besseren Entwicklung als der Dax sind viele europäische Staaten, aber auch Länder wie Indien, Japan oder Jamaika. Spitzenreiter ist Argentinien. Hier legte der wichtigste Index um 98 Prozent zu. Ein beachtliches Wachstum erreichten auch die Börsen in Neuseeland (52 Prozent) und Brasilien (39 Prozent).

Für 10.000 Euro angelegtes Kapital wären in Argentinien mehr als 9.800 Euro Gewinn möglich gewesen. Aber selbst in unseren Nachbarländern gab es deutlich mehr zu holen: In der Schweiz fast doppelt so viel wie in Deutschland (1.355 Euro statt 737 Euro), in Dänemark sogar mehr als das Vierfache (2.933 Euro).

Einziger Trost für Anleger, die im Untersuchungszeitraum in den Dax investierten: In Frankreich oder Großbritannien hätten sie mit einem vergleichbaren Investment sogar Geld verloren.