So wirkten sich Kriege in der Vergangenheit auf die Finanzmärkte aus

In den USA hingegen schloss die Börse nur für wenige Monate, nachdem der Dow Jones nach Ausbruch des Krieges mehr als 30 Prozent an Wert verlor. Doch bereits 1915 stieg der amerikanische Leitindex um 90 Prozent und bis Kriegsende 1918 um mehr als 40 Prozent.

Der Erste Weltkrieg gilt als erster moderner Krieg der Geschichte. Er war der erste „totale Krieg“ und brachte diverse technisch-militarische Neuerungen mit sich. Doch was passierte an der Börse? Kurzgesagt: Lange nichts. Denn der Handel wurde an der deutschen Leitbörse mit Ausbruch des Krieges geschlossen. Ein Crash war dem vorangegangen. Vier Jahre änderte sich daran nichts. Als dann wieder geöffnet wurde, war der Wert deutscher Aktien und Staatsanleihen um 90 Prozent gesunken. Diese Vorkommnisse werden bisweilen als das Urtrauma deutscher Aktionäre bezeichnet, die die Skepsis gegenüber dem Wertpapierhandel fest ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben.

Koreakrieg und Kubakrise

Der Einmarsch der Nordkoreaner nach Südkorea und die Beteiligung der USA im Juni 1950 löste global die Angst vor einem Dritten Weltkrieg aus. Das übertrug sich zunächst auch auf die Finanzmärkte. Knapp 30 Punkte verlor der Dow Jones im Juli desselben Jahres. Doch bereits zum Jahresende hatte er wieder um etwa 40 Punkte zugelegt.

Ein ähnliches Bild zeigte sich im Oktober 1962 während der Kubakrise. Trotz der Drohung des US-Präsidenten John F. Kennedy, Atomwaffen einzusetzen, blieb es an den internationalen Finanzmärkten ruhig. Zwar verlor der Dow Jones am 23. Oktober 1,85 Prozent. Doch schon am nächsten Tag legte er wieder um 3,34 Prozent zu.

Terroranschläge vom 11. September

Die Terroranschläge, bei denen am 11. September 2001 zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York flogen, zogen auch an den Börsen zum Teil starke Einbrüche nach sich. Einige Börsen meldeten gar den größten Punkteverlust ihrer Geschichte. Die Wall Street blieb für vier Handelstage geschlossen, danach verlor der Dow Jones um ganze sieben Prozent. Der DAX verlor am 11. September sogar über acht Prozent. Doch dank Eingreifen der FED blieb ein großer Crash aus. Bereits im November waren die Verluste wieder ausgeglichen.

Fazit

Es zeigt sich also: Die Finanzmärkte erholten sich auch während schwerer Krisen meist recht schnell. Für die aktuelle Situation bedeutet das: Anlegerinnen und Anleger müssen sich ob der ohnehin schwierigen Lage nicht auch noch zusätzlich Sorgen um ihre Geldanlage machen.