So würde ich 5.000 Euro für mein Kind in ETFs investieren

Anlagehorizont bestimmen

Bevor Sie sich voreilig dazu entscheiden, das Geld am Kapitalmarkt anzulegen, sollten Sie bestimmen, wie lange Sie nicht auf das Geld angewiesen sind. Möchte Ihr Nachwuchs in fünf Jahren vielleicht im Ausland studieren? Auch dafür sollte das Geld (trotz Inflation) auf dem Tagesgeldkonto landen. Denken Sie an die Covid-19-Krise. Hätten Sie am Mitte März 2019 die 5.000 Euro in einen MSCI World ETF investiert, hätten Sie ein Jahr später nur noch einen Depotwert von 3.988 Euro.

Als Daumenregel können Sie folgendermaßen vorgehen: Liegt der Zeitpunkt, zu dem Sie das Geld brauchen über 10 Jahre in der Zukunft, dann können Sie das Geld entspannt an der Börse investieren. Kurzfristige Schwankungen werden im Normallfall ausgeglichen. Je kurzfristiger Sie das Geld benötigen, desto eher würde ich Ihnen eine risikoarme Geldanlage empfehlen.

Eigenes Depot für Ihr Kind?

Falls Sie das Geld für Ihren Nachwuchs anlegen, dann kann es durchaus steuerlich Sinn machen, die Geldanlage auf den Namen der Kinder laufen zu lassen. Grundsätzlich kann jedes Kind einen Sparerpauschbetrag in Höhe von 801 Euro pro Jahr ansetzen. Auf diesen Betrag fallen keine Steuern an.

Der andere steuerliche Vorteil: Kinderdepots und Sparkonten bleiben bis zu einer Höhe des steuerlichen Grundfreibetrags von 9.408 Euro (2020) und der Sonderausgabenpauschale (36 Euro) steuerfrei. Bis zu dieser Einkommensgrenze muss Ihr Nachwuchs keine Steuern zahlen. Alle Kapitalerträge bleiben dem Vermögensaufbau demnach bis zu dieser Obergrenze erhalten. Auf den Kindergeldanspruch der Eltern hat dies keinen Einfluss.