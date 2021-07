So würde ich 50.000 Euro in ETFs investieren – meine Portfolio-Idee

Noch ein Hinweis vorab: Dies ist keine Kaufempfehlung und auch keine Beratung, sondern lediglich die Wiedergabe meiner persönlichen Gedankengänge. Zudem gehe ich in diesem Artikel davon aus, dass die 50.000 Euro in den nächsten Jahren nicht dringend benötigt werden.

Erbschaft, Schenkung, vielleicht sogar ein Lottogewinn – wer unerwartet einen größeren Geldbetrag erhält, steht unweigerlich vor vielen Fragen. Was soll man sich kaufen? Ein Auto? Einen großen Fernseher? Oder soll es doch die Weltreise sein? Ich werde Ihnen in diesem Artikel beschreiben, was ich mit einem solchen Geldsegen machen würde. Denn: Ich würde das Geld nicht verprassen sondern anlegen, damit ich auch noch in Zukunft etwas von dem Geld habe. Daher stelle ich Ihnen im Folgenden meine Ideen vor, wie ich das Geld in ETFs investieren würde.

Meine Portfoliostrategie Zunächst würde ich mir Gedanken machen über die Strategie, mit der ich in ETFs investieren möchte. Ich würde mich für die sogenannte Core-Satellite-Strategie entscheiden. Hierbei bildet man einen festen Kern, der das Fundament des Depots darstellt und der eine gewisse Sicherheit mit sich bringt. Um diesen Kern bildet man dann die sogennanten Satelliten, die größere Risiken beinhalten dürfen. Zudem möchte ich das Geld nicht in klassische Finanzprodukte ohne Zinsen parken. Auch auf Unternehmens- bzw. Staatsanleihen verzichte ich bewusst. Trotz ihrer Eignung als Stabilisatoren in einem Depot, möchte ich das Portfolio offensiver aufstellen und die Rendite langfristig maximieren. Die höchsten Anteile der 50.000 Euro möchte ich an dem effektivsten Markt der Welt anlegen: der Börse. Auch falls nach der Corona-Krise die Kurse als überhöht angesehen werden könnten, führt auch in Zukunft kein Weg an der Börse und Aktien vorbei.

Der Kern – 70 Prozent weltweit gestreut Für meinen Kern in der Core-Satellite-Strategie wähle ich weltweite ETFs, die sich perfekt für eine möglichst breite Streuung zwecks eines stabilen Fundaments des Depots eignen. Man könnte es sich durch den Kauf eines einzigen Welt-ETFs wie einen MSCI ACWI ETF vereinfachen, jedoch gefällt mir die Aufteilung zwischen Industrie- und Schwellenländern sowie der fehlenden Small Caps innerhalb des Index nicht. Daher fällt meine Wahl auf drei verschiedene ETFs. Innerhalb des Kerns wähle ich zunächst zu 55 Prozent den iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Dist). Durch einen MSCI World Index holt man sich die größten Unternehmen von den 23 Industrieländern in sein Portfolio und stellt sich breit auf. Die ESG Variante wähle ich, damit ich mit meinem Kapital zumindest einen indirekten Einfluss auf die Nachhaltigkeit der Zukunft nehmen kann. Die ausschüttende Variante dieses ETFs ist für mich angezeigt, damit ich meinen Freibetrag von 801 Euro pro Jahr ausnutzen kann. Zu 10 Prozent nehme ich den iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A2DWBY) in mein Depot auf. Der klassische MSCI World Index beinhaltet lediglich Large und Mid Caps, d.h. nur große und mittelgroße Unternehmen. Um die gesamte Bandbreite des MSCI Worlds abzudecken, nehme ich damit auch die Small Cap Variante des Index auf. Die restlichen 35 Prozent wandern in den iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Dist) (WKN: A2N6TJ). Für mich gibt es keinen Weg an den Schwellenländern vorbei. Länder wie China, Indien und Indonesien dürften in Zukunft den Rang der USA als stärkste Wirtschaftsmacht streitig machen. Damit auch in diesem Fall die Small Caps nicht zu kurz kommen, wird die IMI (Investable Market Index) Variante herangezogen, die bereits die Small Caps enthält. Weiter ist es für mich gerade bei den schlechter kontrollierten Schwellenländern selbstverständlich, dass auch hier die nachhaltigere ESG Variante gewählt wird.