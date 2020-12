Soli-Wegfall ist Deutschlands bestes Vermögensaufbau-Programm seit langem

Bald haben Sie mehr Geld für den Vermögensaufbau. Grund: Der Soli fällt. Erfahren Sie, was Ihnen der Wegfall des Solidaritätszuschlags bringt.

Ab 1. Januar 2021 können sich nach Einschätzung des Bundesfinanzministeriums rund 96,5 Prozent der Lohn- und Einkommensteuerzahlenden in Deutschland über ein finanzielles Plus freuen. Der im Juli 1991 erstmals erhobene Solidaritätszuschlag – damals lag er bei 7,5 Prozent der Einkommensteuer – beträgt seit 1998 5,5 Prozent. Nach Angaben der Bundesregierung dürften 35,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger um fast elf Milliarden Euro im Jahr entlastet werden. Die Abschaffung des „Soli“ ist gestaffelt: Für circa 90 Prozent der Einkommensteuerpflichtigen in Deutschland wird er komplett wegfallen, für weitere 6,5 Prozent gibt es eine „Milderungszone“ mit reduziertem Soli.

Die Hamburger Sutor Bank hat ausgerechnet, wie stark verschiedene Einkommen entlastet werden – und wie aus einer Umnutzung des freigewordenen Budgets in Form von renditeorientiertem regelmäßigem Sparen ein kleines Vermögen werden könnte. Da Geldanlage viel mit Psychologie zu tun hat, rät die Sutor Bank zu einem automatisierten Sparen per Sparplan. Anleger sollten dieses quasi staatlich ermöglichte Vermögensaufbau-Programm unbedingt nutzen.