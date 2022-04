Sorgen nachhaltige ETFs für eine Finanzblase? Das sagen Experten!

Kritiker halten den Trend zu nachhaltigen Geldanlagen für gefährlich. Es entstehe eine „grüne“ Finanzblase. ETF-Anbieter Amundi hat die These unter die Lupe genommen. Das sagen die Experten!

Nachhaltige ETFs werden immer beliebter. Doch mancher Marktbeobachter hält diesen Trend für gefährlich. Der Ökonom Peter Seppelfricke beispielsweise veröffentlichte im vergangenen Jahr einen Artikel, in dem er die Meinung vertrat, die hohen Mittelzuflüsse in ESG-Fonds hätten zu einem sich selbst verstärkenden Nachfrageplus geführt – und somit die Kurse von grünen Aktien drastisch ansteigen lassen. Es drohe Gefahr, dass eine dadurch eine „grüne“ Finanzblase entstehe. Die Gefahr sei groß, dass die ESG-Blase bald platzen werde, so Seppelfricke.

Die Analysten des Asset Managers Amundi haben sich diese These zur Brust genommen. „Es ist zwar richtig, dass es einen ESG-Trend gibt, aber die Möglichkeit einer ESG-Blase wird stark überschätzt“, lautet das Urteil der Amundi-Experten. Es sei unwahrscheinlich, dass ESG-Investoren den Anlagen in schwierigeren Marktphasen den Rücken zukehren würden, da es sich um eine strukturelle Veränderung und nicht um einen kurzfristigen Hype handle. ESG sei gleichbedeutend mit einem Paradigmenwechsel, die Gefahr einer Blasenbildung damit gering.