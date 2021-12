Spende die Dividende für kranke Kinder – und gewinne ein Jahresabo vom Extra-Magazin

Spende die Dividende – und gewinne tolle Sachpreise

Um die Motivation noch ein bißchen anzuheizen, verlosen die vier Initiatoren noch tolle Sachpreise. Das funktioniert so: Bei Erreichen eines festgelegten Spendenvolumens (in 500-Euro- Schritten, also, 500 Euro, 1000Euro usw.) werden Sachpreise freigeschaltet. Darunter befinden sich übrigens auch drei Jahresabos unseres Extra-Magazins .

Wir von extraETF sind stolz darauf, Spende die Dividende zu unterstützen. Es gibt aber noch viele weitere tolle Preise. Zum Beispiel eine Premium-Mitgliedschaft bei Alle Aktien oder Bücher der Autorin Susan Levermann.



Eine vollständige Liste der Staffelpreise und aller Unterstützer findest du hier.

Wenn du an der großen Verlosung zum Ende der Spendenaktion teilnehmen möchtest, gehe bitte wie folgt vor: Sende eine E-Mail mit deinem Vor- und Nachnamen und deinem Beleg über die getätigte Spende an spendediedividende@gmail.com. Nur so können dich die Spenden-Initiatoren für die große Verlosung eindeutig zuordnen und auf die Teilnehmer-Liste setzen.

Der Hauptpreis ist übrigens ein Event in Bonn mit vier ausgelosten Gewinnern und den vier Personen, die am meisten gespendet haben. Das Event besteht darin, dass die acht Gewinner zusammen mit den Organisatoren gemeinsam Essen gehen.

Kleine Anmerkung vom Autor dieses Textes: Ich selbst habe ebenfalls schon eine kleine Spende von 50 Euro geleistet, um die Aktion zu unterstützen. Selbstverständlich nehme ich aber NICHT an der Verlosung der Sachpreise teil.