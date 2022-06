Starinvestor Ray Dalio wettet weiter gegen europäische Aktien

Aktien shorten: Was bedeutet das überhaupt?

Aktien shorten, auch Leerverkauf genannt, ist riskant, kann aber auch sehr lukrativ sein. Zunächst bedeutet das nichts anderes, als Aktien zu verkaufen, weil man von einem Kursrückgang ausgeht. Kein ungewöhnlicher Vorgang also. Doch wer eine Aktie shortet, leiht sie sich und verkauft sie anschließend sofort. Wenn der Kurs dann fällt, kauft er sie zum Ende der „Leihfrist“ günstiger zurück – und streicht die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis als Gewinn ein.

Viele Hedgefonds betreiben das im großen Stil – wie aktuell eben Bridgewater mit europäischen Aktien. Für Privatanlegerinnen und -anleger ist das jedoch eine höchst riskante Angelegenheit.

Tipp: Mit unserem Risikorechner kannst du anhand von zehn Fragen die optimale Aktienquote für dein Portfolio ermitteln.

Ray Dalio blickt pessimistisch in die Zukunft

Kürzlich gab Ray Dalio dem Spiegel ein großes Interview, bei dem er sich hinsichtlich der globalen Zukunft pessimistisch zeigte. Er glaube, die USA stünden kurz vor einem Krieg mit China und Russland. Weiter hält er einen Bürgerkrieg in den USA für wahrscheinlich, weil die finanziellen und politischen Probleme immer größer werden. Weiter hält er eine Stagflation für ein wahrscheinlich eintretendes Szenario.

Anlegerinnen und Anlegern rät er davon ab, derzeit in Bargeld oder Anleihen zu investieren. „Anleihen oder Bargeld als sichere Anlagen zu betrachten, ist ein Trugschluss, denn der Preis für diese Sicherheit sind negative Realzinsen, also ein Verlust an Kaufkraft. Zweitens sollte man sein Vermögen über verschiedene Anlageklassen und auch Länder hinweg streuen. Also etwa in Aktien, Immobilien, Gold oder inflationsgeschützte Anleihen in verschiedenen Ländern.“ Auch Kryptowährungen steht Dalio skeptisch gegenüber.