Starker Kursverlust über Nacht – was hinter einem Aktien- oder ETF-Split steckt

Von einem Aktiensplit haben viele zumindest schon einmal gehört. Doch was steckt hinter einem ETF-Split? Und warum kommt es dabei zum Teil zu drastischen „Kursverlusten“ über Nacht? Und handelt es sich überhaupt um echte Kursverluste? Die Antworten!

In der letzten Zeit geschah es bereits öfter. Man kontrollierte am Morgen die Kurse seiner Aktien oder ETFs und ließ vor Schreck die Zahnbürste fallen. Bis zu minus 90 Prozent Verlust über Nacht, Erinnerungen an den Wirecard-Skandal wurden wach. Doch in den Börsennachrichten ist keine Rede von einem Skandal. Woran liegt es dann?

So oder so ähnlich dürfte es sich in manchen vier Wänden in deutschen Haushalten zugetragen haben. Der Schock saß bei einigen sicherlich tief, hatte man sich doch nach dem Wirecard Skandal geschworen, nicht mehr auf zwielichtige Unternehmen reinzufallen.Nachdem man wieder zur Räson gekommen war, konnte man den Nachrichten zu den entsprechenden Titeln etwas von Aktien- oder ETF-Split entnehmen. Doch was genau ist ein solcher Split?