Steigende Energiepreise: Invesco legt neue Windenergie- und Wasserstoff-ETFs auf

Invesco: Nachhaltige ETFs sind gefragt

„In Europa sind die Zuflüsse in ETFs in diesem Jahr bislang fast zur Hälfte in Produkte mit einer ESG-Klassifizierung geflossen, und 40 Prozent davon wurden in Fonds mit Klimazielen oder einem Themenschwerpunkt wie Clean Energy investiert, erklärt Gary Buxton, Leiter der EMEA-Region ETFs and Index-Strategien bei Invesco. „Ein Thema, das noch relativ neu und weitgehend unbekannt ist, kann ein hohes Wachstumspotenzial bieten, erfordert aber Fachwissen, um die Unternehmen zu identifizieren, die von diesem Potenzial am meisten profitieren werden. Das gilt für aktive wie für passive Strategien. Wir haben uns für diese WilderHill-Indizes entschieden, weil sie unseren ETF-Investoren Zugang zum Knowhow einer der erfahrensten Firmen im Bereich der Clean-Energy-Indexlösungen bieten.“

Rob Wilder, Geschäftsführer und Mitgründer von WilderHill Indexes, zufolge hat sich bei den erneuerbaren Energien in den vergangenen 30 Jahren enorm viel getan: „Im Vergleich zu meinen Anfängen in diesem Bereich ist die Erneuerbaren-Landschaft kaum wiederzuerkennen. Am meisten hat sich hier in den vergangenen zehn Jahren verändert. Vor allem, was die Stromerzeugung im Versorgungsmaßstab angeht, sind erneuerbare Energien dank technologischer Fortschritte und Skaleneffekte inzwischen viel wettbewerbsfähiger. Zum Beispiel ist es heute günstiger, eine Gigawattstunde Strom in einem Offshore-Windpark zu erzeugen als in neuen Kraftwerken, die mit den billigsten fossilen Brennstoffen betrieben werden. Künftig wird es vor allem darum gehen, den Anteil der On- und Offshore-Windenergie am globalen Energiemix zu erhöhen und die Effizienz und Lebensdauer der Komponenten von Windkraftanlagen zu verbessern.“

Alles Wesentliche zu den neuen Invesco-ETFs

Der physisch replizierende Invesco Wind Energy UCITS ETF zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des WilderHill Wind Energy Index abzubilden. Der Index enthält globale Unternehmen, die in der On- und Offshore-Windenergie tätig sind und zu einer stärkeren Nutzung von Windenergie beitragen, zum Beispiel durch die Entwicklung besserer Windturbinen und Rotorblätter für Windkraftanlagen, die Bereitstellung spezieller Materialien oder die Modernisierung der Netzinfrastruktur.

„Mit dem Thema Wasserstoff sind viele Investoren wahrscheinlich noch weniger vertraut. Schließlich befindet sich die Technologie im Vergleich zu anderen sauberen Energieträgern auch noch in einer deutlich früheren Entwicklungsphase“, ergänzt Dr. Wilder. „Bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft wird Wasserstoff jedoch eine Schlüsselrolle spielen, vor allem in Wirtschaftszweigen wie der Schifffahrt und der Schwerindustrie, in denen die Elektrifizierung keine realistische Option ist. Eine ganze Palette von Farben wird verwendet, um die verschiedenen Arten von Wasserstoff anhand des jeweils verwendeten Produktionsverfahrens zu klassifizieren. Grüner Wasserstoff ist die sauberste Form, da er ohne fossile Brennstoffe produziert werden kann und bei seiner Produktion keine schädlichen Nebenprodukte entstehen. Blauer Wasserstoff ist nicht so umweltfreundlich, könnte aber die größte unmittelbare Wirkung erzielen. Er wird zwar aus Erdgas gewonnen – das dabei entstehende CO 2 soll jedoch eingefangen und gespeichert werden.“

Der WilderHill Hydrogen Economy Index setzt sich aus Unternehmen der Wasserstoffwirtschaft zusammen,darunter Anbieter von Lösungen für eine bessere Erzeugung, Speicherung und Umwandlung von Wasserstoff, Transportanwendungen, Innovationen und fortschrittlichen Brennstoffzellentechnologien. Dabei steht die Maximierung des Engagements in grünem Wasserstoff im Fokus.