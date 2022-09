Steigende Zinsen: So profitierst du von der strafferen Geldpolitik

Steigende Zinsen

Von Bedeutung ist auch die anstehende Sitzung der US-amerikanischen Federal Reserve Bank (Fed) am Mittwoch (21. September). Fed-Chef Powell ist als oberster Währungshüter fest entschlossen, gegen die stark steigenden Preise vorzugehen. Der Markt erwartet bereits einen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten. Manche Investoren rechnen sogar mit einem vollen Prozentpunkt. Folglich würde der US-Leitzins bei 3,00 bis 3,25 Prozent landen.

Tipp: Nutze den extraETF Finanzmanager jetzt auch in der extraETF App und behalte dein Portfolio jederzeit im Blick. Erhältlich für Android und iOS!

Was für die Wirtschaft einen Bremsklotz bedeutet – die Refinanzierungskosten der Unternehmen steigen – ist für Anlegerinnen und Anleger der Kraftstoff im Anleihe-Bereich. Nach Jahren der Niedrig- und Minuszinsen feiern Staatspapiere eine Renaissance. In den USA liegen die Zinsen der Anleihen bereits bei etwa 3,5 Prozent. In Europa verzeichnen sie eine Notiz von 2,3 Prozent. Anlegerinnen und Anleger sollten allerdings beachten, dass Leitzinsänderungen nicht 1:1 zu Zinsänderungen am Markt führen. Mit einem höheren Zinsniveau durch die Zentralbank steigt allerdings der Druck auf die Einzelstaaten, für neu emittierte Anleihen höhere Zinsen zu zahlen. Das sorgt bei bereits ausgegebenen, niedriger verzinsten Papieren, für einen Kursrückgang.

Ideen für dein Portfolio

Im Depot lässt sich das Zinsthema auf unterschiedliche Weise spielen. Wer die USA präferiert, kann beispielsweise auf kurz laufende Staatspapiere in einem ETF setzen etwa den SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (WKN: A2PM4Q). Wie der Name es vorwegnimmt, handelt es sich um sogenannte Kurzläufer mit ein bis drei Monaten Restlaufzeit. Alle Papiere verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sodass sie als besonders sicher gelten. Im laufenden Jahr legte das Portfolio um knapp 14 Prozent zu. Auf Sicht von drei Jahren waren es durchschnittlich 3,6 Prozent pro Jahr. Die Gebühren betragen 0,1 Prozent pro Jahr, was auch unter Indexfonds sehr günstig ist.