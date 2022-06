Wir lieben Steuern: „Das ist etwas, wo viele Leute sehr viel Geld liegen lassen“

Helen, Sarah – ihr habt in letzter Zeit sehr viele Videos auf Instagram und Youtube zum Thema Grundsteuerreform gemacht. Diese Reform wird in diesem Jahr sehr viele Menschen betreffen. Was hat es damit konkret auf sich?

Helen: Die Finanzbehörden fordern von Eigentümern von Grundstücken 2022, Informationen zu ihrem Grund- besitz abzugeben. Die Daten dienen dazu, sämtlichen Grundbesitz in Deutschland neu zu bewerten. Ab 2025 erheben die Behörden dann die Grundsteuer aufgrund der neu ermittelten Bemessungsgrundlage. Die Höhe der Grundsteuer wird also künftig anhand des Wertes berechnet, der in diesem Jahr neu...