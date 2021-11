Strafzins droht, aber Vorsicht bei Bankgesprächen

Unmoralisches Angebot wegen Strafzins

Eine regional verankerte Bank machte der 84-jährigen Mutter eines langjährigen Kunden von uns ein fast schon unmoralisches Angebot: Die Bank eröffnete ihr, dass sie von nun an auf ihr Vermögen auf Giro- und Tagesgeldkonto ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 Prozent bezahlen sollte. Alternativ könne sie in ein Expresszertifikat der Deka mit einer Laufzeit von rund sieben Jahren investieren. Ihr Sohn bat uns, das Angebot der Kreissparkasse zu prüfen. Da die 84-Jährige zeit ihres Lebens noch nie in Wertpapiere investiert hatte und bei planmäßigem Ablauf des Zertifikats bereits über 90 Jahre alt gewesen wäre, sahen wir uns das Zertifikat genauer an.

Schon beim Blick in das Basisinformationsblatt des Expresszertifikats fällt der fett gedruckte Hinweis ins Auge: „Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.“ Das allein wäre schon Grund genug, auf eine Anlage zu verzichten.