Corona erhöht Aktionärsquote

Im Coronajahr 2020 engagierten sich bei- nahe so viele Menschen an der Börse wie zuletzt um die Jahrtausendwende. Damals stand der Zuspruch allerdings auf wackeligen Beinen, wie sich in der Folge zeigen sollte. Denn der Anstieg war einer regelrechten Blase rund um den Neuen Markt geschuldet. Nach Zahlen des Deutschen Aktieninstituts (DAI) sparen im Vergleich zu 2019 jetzt rund 2,7 Millionen mehr Menschen in Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierte ETFs. Knapp 12,4 Millionen Bürger sind am Aktienmarkt engagiert. Damit ist etwa jeder Sechste in Aktien investiert. Das entspricht 17,5 Prozent der Bevö...