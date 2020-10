Substanzwerte: Wie Sie Qualitätsaktien mit einem ETF als Stabilitätsanker nutzen

Muss es immer rasantes Wachstum sein? Manchmal sind verlässliche Erträge viel wichtiger für den Erfolg eines Portfolios. Entsprechende Substanzwerte gibt es gebündelt in diesem ETF.

Nach dem Corona-Crash war die Situation für Anleger einfach: Wer sich traute, zu investieren, konnte sich schon schnell auf einem beruhigenden Sicherheitspolster in Form von Buchgewinnen ausruhen. Auch in den Monaten darauf waren Kursturbulenzen weitgehend Fehlanzeige. Doch jetzt wird die Situation schwieriger.

Das sieht auch Christian Steiner, Portfoliomanager bei der Bayerische Vermögen Management AG (BVM AG) so: „Wer dieser Tage einen starken Fokus auf Technologiewerte aus den USA hat, schläft vermutlich unruhig. Doch wie so oft, sollten Anleger die jüngsten Ereignisse nicht überbewerten und darin kein Crash-Signal sehen. Vielmehr ist zu erwarten, dass der Markt langsam aber sicher Vernunft walten lässt“, so der Portfoliomanager und verweist darauf, dass Tech-Titel und Substanzwerte in den vergangenen Monaten etwas zu stark auseinandergelaufen seien.