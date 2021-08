Sutor Bank Studie: Wie sich die Überprüfung der Rendite auf die Stimmung auswirkt

Rendite nach 48 Jahren DAX: auf Jahressicht überwiegt Grün

Bei einem Renditedreieck werden positive Renditen grün dargestellt und negative Renditen in Rot. Weiß steht für eine Rendite zwischen -1 Prozent und +1 Prozent. Auf den ersten Blick fällt bei der 48-Jahre-Betrachtung auf, dass die Farbe Grün eindeutig dominiert. 93 Prozent grüne Kästchen stehen rund 5 Prozent roten sowie 2 Prozent weißen Kästchen gegenüber. „Auf Jahressicht verzeichnen Anleger fast durchweg positive Renditen und werden darin bestätigt, dass es eine gute Entscheidung war, in den DAX zu investieren. Sie können ihr Geld mit einem Investment in den DAX ordentlich vermehren – und das ohne hektisches Handeln, sondern mit Ruhe und Gelassenheit“, stellt Lutz Neumann fest.

In den letzten 48 Jahren konnten Anleger im Durchschnitt eine Rendite von 7,0 Prozent pro Jahr erwirtschaften. Im Prinzip genügt also ein Blick auf das Renditedreieck am Jahresanfang, um sich zu vergewissern, dass das Portfolio das letzte Jahr wahrscheinlich wieder im grünen Bereich abgeschlossen hat.