Tabula mit dem ersten Renten-ETF in Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen

Der europäische ETF-Anbieter Tabula hat den weltweit ersten Renten-ETF aufgelegt, der mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens konform ist.

Tabula erwartet, dass sich ESG-Kriterien zu entscheidenden Auswahlmerkmalen bei Investmentfonds entwickeln werden. Die Gesetzgebung in der EU sollte diesen Trend institutionalisieren. „Impact Investing“, sprich die Geldanlage mit klar definierten Zielen, sollte die ESG-Thematik dominieren. Tabula geht davon aus, dass die Kernbausteine der Portfolien einer immer größeren Anzahl an Investoren, denen der Klimaschutz am Herzen liegt, die Ziele des Klimaabkommens explizit berücksichtigen werden. Bislang gibt es weltweit noch keinen ETF- oder Indexfonds-Anbieter, der Investoren ein solches Exposure zur Verfügung stellt. Somit geht Tabula hier unter den Vermögensverwaltern voran.