Tag der Aktie: Diese Dax-ETFs gibt es gratis

„Mit dem Tag der Aktie möchten wir gemeinsam mit Comdirect * , Consorsbank * , Genobroker * und 1822 Direkt auf die Bedeutung der Aktie als Instrument zur Altersvorsorge aufmerksam machen und das Finanzwissen stärken“, heißt es bei der Deutschen Börse. Denn mit Sparbuch oder Tagesgeld ist längst kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Damit nicht genug: Wegen der Inflation verlieren Haushalte sogar noch an Kaufkraft. Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kommt im Moment an ETFs nicht vorbei.

„Seit 1924 wird am Weltspartag die Bedeutung des Sparens in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist gut! Bei Zinsen um die null Prozent und angesichts einer Inflation von zuletzt rund vier Prozent verliert das Geld auf dem Sparbuch jedoch dramatisch an Wert. Erfolgreicher Vermögensaufbau muss deshalb das Sparen mit Aktien einbeziehen: Investieren ist das neue Sparen“, sagt Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.

Der Tag der Aktie findet in diesem Jahr am 29. Oktober statt. An diesem Tag zahlen Sie für Kaufaufträge aller Dax-Aktien und ausgewählte Dax-ETFs ab 1.000 Euro über den Börsenplatz Frankfurt bei den teilnehmenden Banken kein Entgelt. Am Ende dieses Textes finden Sie eine Auflistung der entsprechenden Dax-ETFs.

„Der Weltspartag ist ein hervorragender Anlass, sich mit den Renditechancen von Aktien zu beschäftigen. Nutzen Sie den Tag, um ein Wertpapierdepot zu eröffnen und einen Aktiensparplan zu beginnen, damit dem erfolgreichen Vermögensaufbau nichts mehr im Wege steht“, ermuntert Bortenlänger. „Klar ist: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Natürlich machen wir alle Fehler. Aber der größte Fehler wäre, überhaupt nicht zu investieren.“

Nicht nur auf den Dax setzen

Bei all unserer Unterstützung für solche Aktionen gilt dennoch: Übertreiben Sie es nicht mit dem Dax. Bei der erfolgreichen Geldanlage kommt es stets auf eine breite Streuung über Ländergrenzen und Branchen hinweg an.

Tipp der Redaktion: Breite Streuung sorgt für eine Reduktion des Risikos. Sie sollten sich also unbedingt unsere Musterportfolios ansehen.

