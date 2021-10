Tagesgeld vs. Staatsanleihen-ETFs: Was ist in der Nullzins-Ära der bessere Sicherheitspuffer?

Viele ETF-Anleger möchten die Marktschwankungen ihres Aktienanteils im Portfolio mit einem Sicherheitspuffer abfedern. Das Mittel der Wahl sind häufig Tagesgelder oder Euro-Staatsanleihen-ETFs. Doch welche Alternative eignet sich wirklich?

Sicherheitsbewusste Anlegerinnen und Anleger haben es heutzutage wahrlich nicht leicht. Während die Inflation in diesem Jahr kräftig in die Höhe schnellt und an der Kaufkraft des Ersparten nagt, knöpfen etliche Banken ihnen für höhere Geldbeträge auch noch sogenannte Verwahrentgelte ab. Verwahrentgelt ist übrigens nichts anderes als der Euphemismus für: Minuszinsen!

Der Ausweg – so ist oftmals in vielen Medien zu lesen – sei ja klar. Man müsse die Gelder von den Konten abräumen und in Anlagen investieren, die ein einigermaßen sicheres äquivalent zu Tagesgeldern darstellen. ETFs auf Euro-Staatsanleihen werden da häufig ins Feld geführt. Doch ist es tatsächlich so einfach? Kann man diese beiden Produkte wirklich in einen Topf werfen? Sind Euro-Staatsanleihen und Tagesgelder ein vernünftiges Äquivalent?

Die Antwort ist: ein klares Nein! Die beiden Anlageformen unterscheiden sich zum Teil erheblich. Hier erfahren Sie, was Sie über beide Produkte im Wesentlichen wissen müssen, um entscheiden zu können, welches der beiden Produkte sich für Sie eignet.