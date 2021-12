Tausche Negativzinsen einfach gegen einen Robo-Advisor ein

Ein Robo-Advisor kann die Lösung sein

„Die Frage nach Alternativen erreicht uns derzeit zuhauf“, sagt Said. „Dann raten wir als optimale Alternative zu einer Vermögensverwaltung: Sie birgt professionelles Management von Experten in jeder Marktphase, gleichzeitig muss der Anleger wie beim Tagesgeld nicht tätig werden, sondern kann sein Geld einfach liegen und arbeiten lassen.“ Mit einem sogenannten Robo-Advisor, also einem digitalen Vermögensverwalter, kannst du effizient und bequem in die weltweiten Kapitalmärkte investieren.

Tipp: Unser Robo-Advisor-Vergleich gibt dir einen guten Überblick, welche Anbieter die Nase vorne haben.

Geringe Hürden bei einem Robo-Advisor

Vermögensverwaltung klingt elitär. Doch auf digitaler Ebene ist dies längst ein Produkt für jedermann. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen diese Anlageform nur großen Vermögen vorbehalten war. Die Einstiegshürden sind dabei denkbar gering. Schon mit wenigen Euro geht es los mit der Geldanlage nach Lehrbuch. „Dies ermöglicht Anlegern den Zugang zu qualitativ hochwertigen Investmentprodukten“, meint Said.

Sämtliche Robo-Advisors können überzeugen. In der Gesamtschau sehen wir die Anbieter Evergreen *, Quirion *, Raisin Invest * sowie Visualvest * einen Tick vorn und sie sind somit unsere Empfehlungen.