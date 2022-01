Tech-ETFs: So holst du dir die digitale Zukunft ins Depot

Die Digitalisierung rast in Formel-1 Tempo in Richtung Zukunft. Künstliche Intelligenz, Cloud, Cybersecurity – in keinen anderen Branchen sind die Wachstumskurven steiler. Wie du mit Tech-ETFs an dem wichtigsten Megatrend des Jahrzehnts mitverdienst.

Ein kurzer Rückblick in den März 2020! Arbeiten von zu Hause war damals noch die Ausnahme, nicht die Regel. Doch die Corona-Pandemie schlug zu, und Politik und Wirtschaft kamen zu der Überzeugung, dass nur eine dezentrale Arbeitswelt den wirtschaftlichen Kollaps verhindern könne. In der Krise sahen sich Unternehmen, Verwaltungen und Haushalte gezwungen, Arbeitsabläufe auf einen digitalen Modus umzustellen. Home-Office – zuvor verpönt – wurde rasend schnell zum neuen Standard.

Doch nicht nur das: Kontaktloses Bezahlen im Supermarkt – zuvor nur ein nettes Gadget – ist heute gang und gäbe. Und sogar der Tante-Emma-Laden von nebenan setzt seit der Pandemie auf das Thema E-Commerce, um überlebensfähig zu bleiben. Corona hat also den Turbo-Booster gezündet für die nächste Stufe der digitalen Revolution.