Tech-Investor: Der Fonds von Frank Thelen im Check

Höhle-der-Löwen-Investor Frank Thelen bietet mittlerweile einen eigenen Fonds an. Wir erklären Ihnen, wie das Konzept aussieht – und welcher ETF sich als Alternative anbietet.

Frank Thelen, der Unternehmer und Tech-Investor – vielen bekannt aus der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ – will diese Hürden nun beseitigen. Er hat einen eigenen Fonds aufgelegt. Mit dem 10xDNA – Disruptive Technologies Fonds (WKN: DNA10X) will er Privatanlegern ermöglichen, über den Aktienmarkt an der Geschäftsentwicklung disruptiver Start-ups zu partizipieren.