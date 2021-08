TER oder TD – was die wichtigste Kennziffer der Welt für ETFs ist

Was ist die TER?

Es gibt verschiedene Kennzahlen, mit denen Sie die laufenden Kosten eines ETFs bewerten können. Die wohl beliebteste aller Kennzahlen ist die TER (oder „Gesamtkostenquote“). Sie gibt die laufenden Kosten pro Jahr an. Das Problem an der Kennzahl ist, dass sie nicht alle Kosten abbildet. Steuern auf die Erträge und Spreads bei den Transaktionen von ETFs bleiben unter anderem unberücksichtigt. Angaben zur TER finden Sie in den ETF-Profilen ganz oben oder im Factsheet des jeweiligen Anbieters.

Eine weitere Kennzahl, die in diesem Zusammenhang häufig erwähnt wird, ist die sogenannte Total-Cost-of-Ownership (TCO). In ihr sind alle relevanten Kosten enthalten, auch wenn eine genaue Prognose der tatsächlich anfallenden Kosten nicht möglich ist. Auch hier gibt es jedoch ein Problem: Mangels geregelter Standards, existiert noch keine einheitliche Berechnung, sodass die meisten ETF-Anbieter auf eine Angabe verzichten.

Unabhängig von den oben genannten Schwächen gilt zunächst einmal: Je niedriger die Kennzahlen, desto vielversprechender der Kauf des entsprechenden ETFs. Ergänzen sollten Sie die Bewertung in jedem Fall mit einem Blick auf die TD.

Mit der TD messen Sie die Gesamtperformance

Die TD misst die Abweichung der ETF-Performance von der Entwicklung des Referenzindizes. Im seltensten Fall liegt diese auf dem gleichen Niveau. Das ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Einerseits bilden selbst physische ETFs einen Index nicht immer exakt ab, wenn beispielsweise das Sampling-Verfahren zur Replikation genutzt wird, bei dem einige Positionen ausgelassen werden, die im Index eine unwesentliche Rolle spielen. Das kann zu kleinen Renditeunterschieden führen.