Teure Rohstoffe: Ist ein Investment jetzt sinnvoll?

Rohstoffe als Investment

Grundsätzlich gibt es fünf verschiedene Rohstoffgruppen, die zu unterscheiden sind: Energie (z.B. Öl und Gas), Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium), Industrie-/Basismetalle (z.B. Kupfer und Eisenerz), Mineralstoffe und Agrarrohstoffe (z.B. Weizen, Kaffee und Lebendvieh). Beim Durchlesen der einzelnen Beispiele wird dir aufgefallen sein, dass du Gold und Silber vielleicht noch im Tresor aufbewahren kannst, jedoch könnte sich dieses Unterfangen bei größeren Mengen an Kaffee, Gas oder Eisenerz als schwieriger herausstellen.

Daher sind direkte Investitionen in die meisten Rohstoffe für Privatanleger kaum möglich. Privatanleger bedienen sich daher sogenannter Derivate. In diesem Fall sind es genauer gesagt Futures. Futures sind Terminkontrakte auf ein festgelegtes Produkt. Sie verpflichten den Investor entweder dazu, bestimmte Rohstoffe zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Menge zu einem festgelegten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Für das Recht einen bestimmten Rohstoff zu Handeln werden Provisionen fällig, die man an die Gegenseite des Handelns zu entrichten hat. Man würde somit zum Beispiel mit jemanden den Deal schließen, 100 Kilo Bananen in drei Monaten für 2 Euro pro Kilo kaufen zu dürfen.