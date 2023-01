Autor Jens Jüttner

Katja Brauchle

|

24. Januar 2023 Experten-Interview: Der LGIM Multi-Themen-ETF vereinfacht die Geldanlage

Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale für Deutschland, Österreich und Luxemburg bei LGIM, hat mit uns über den neuen ETF gesprochen, der mehrere Themen in einem Produkt vereint. Wie Anleger davon profitieren und was Herr von Königsmarck für 2023 erwartet, erfährst du im Interview.