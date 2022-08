Themen-ETFs: Das sind fünf außergewöhnliche Ideen fürs Portfolio

Aber durch diesen ETF könntest du doch noch in den Besitz von Sportclubs und -organisationen kommen. Denn der ETF investiert in börsennotierte Sportgesellschaften wie Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus Turin, New York Knicks, aber auch in die World Wrestling Entertainment Liga (WWE) oder in die Formel1 durch ihre Holding Gesellschaft. Somit könntest Du mit diesem ETF ein Teil der Sportgeschichte werden.

Laut dem Gründer des Indexauflegers Procure sollen die enthaltenen Unternehmen den größten Anteil ihres Umsatzes mit Einnahmen aus dem Raumfahrtgeschäft generieren. Ob auch die Rendite deines Portfolios mit diesem ETF zum Mond fliegt, muss sich in den nächsten Jahren sicherlich noch zeigen. Ungewöhnlich ist dieser ETF in jedem Fall.

Der HANetf Procure Space ETF (WKN: A3CUJ9 ) klingt schon wie von einer anderen Welt. Mit diesem ETF, der sehr passend das Kürzel UFO erhielt, kannst du in 30 verschiedene Unternehmen investieren, die in der Raumfahrtindustrie tätig sind. Der ETF wurde im Mai 2021 aufgelegt und enthält unter anderem Satellitenkommunikationsunternehmen wie Iridium Communications, Komponentenhersteller wie Garmin oder Luftfahrtbetriebe wie Virgin Galactic.

Rize Pet Care UCITS ETF

Der Rize Pet Care ETF (WKN: A3DDPP) mit der Abkürzung KATZ erblickte erst im März dieses Jahres das Licht der Welt. Dieser besondere Tier-ETF investiert in 30 Unternehmen, die im Bereich der Haustiernahrung, Verbrauchsartikel sowie der Gesundheitsprodukte und Dienstleistungen für Haustiere tätig sind.

Ich finde den ETF sowohl ungewöhnlich als auch interessant zugleich. Er investiert selbstverständlich in eine absolute Nische, doch sollte man sich diese genau anschauen. Waren früher Haustiere noch nützlich, zum Beispiel als Wachhunde, sind sie heute feste Mitglieder der Familie und für diese ist nichts zu teuer. Und so steigen die Ausgaben für die Haustiere jedes Jahr stetig an. Ob dieser ETF dein Portfolio nach vorne bringen wird oder doch nur für die Katz ist, ist aktuell noch schwierig zu sagen, da die Konkurrenz und Verdrängung auf dem Markt doch recht stark erscheint.

HANetf Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF

Es scheint, dass in den letzten Jahren der Trend zu außergewöhnlichen ETFs stark zunimmt. Denn auch der HANetf Fischer Sports Betting & iGaming ETF (WKN: A3CPGJ), der ausschließlich Unternehmen der Sportwetten- und Glückspielindustrie enthält, kam erst im Mai 2021 auf den Markt. Der ETF enthält 30 Unternehmen, unter denen sich Anbieter von lokalen Wettstudios und Casinos, Betreiber von Online-Plattformen und Unternehmen, welche die Software für den Betrieb von Automaten und Online-Glückspielen bereitstellen, befinden. Erstaunlicherweise sind Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit Pferderennen generieren.

So außergewöhnlich der ETF auch klingt, wäre er für mich eine schlechte Wette. Das hohe Suchtpotential solcher Angebote ist hinlänglich bekannt und so werden zunehmend Bereiche des Glücksspiels reguliert. Online Casinos sind beispielsweise in Deutschland offiziell nur für Bürger Schleswig-Holsteins erlaubt und auch der Glücksspielstaatsvertrag sieht einige Regelungen für den Spielerschutz vor. So gilt bei Glücksspielen im Internet ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro.

Tipp: Hier erfährst du alles über das Investieren in Themen-ETFs – inklusive wichtiger Brancheninfos und geeigneter ETFs.

The Obesity ETF

Der älteste der hier vorgestellten ETFs ist sicherlich auch der kurioseste. Im Jahr 2016 hatte der Indexgründer Janus Hendersen genug. Er studierte die gesundheitliche Entwicklung der Amerikaner und stellte fest, dass circa. ein Drittel der dieser fettleibig war. Hiermit einher gingen hohe Ausgaben für Krankheitsfälle und Ausgaben für die unmittelbare Folge von Fettleibigkeit, wie beispielsweise Diabetes.

Janus Hendersen setzte folglich einen ETF auf, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Denn der hinter diesem ETF stehende Solactive Obesity Index enthält ausschließlich Unternehmen, die den größten Teil ihres Umsatzes durch Dienstleistungen speziell für fettleibige Menschen generieren. So sind einige Hersteller von Dialysegeräten und Insulinprodukten in diesem ETF vertreten. Der ETF hat jedoch ein sehr geringes Volumen und brachte Herrn Hendersen daher noch nicht die erhoffte dicke Rendite.