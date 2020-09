Timing: So lange brauchen Sie, um Verluste an der Börse aufzuholen

Warum Timing auch für ETF-Anleger wichtig ist

Nun ist eine Korrektur von zehn bis 15 Prozent wie im Falle der Nasdaq keine Seltenheit an der Börse. Und die meisten Anleger sind in der Lage solch kleineren Rücksetzer problemlos zu verkraften. Besonders ETF-Anleger wissen: Nicht jeder kleine Einbruch ist gleich ein gefährliches Risiko oder gar der Tod des Portfolios.

Schwieriger wird es hingegen bei heftigeren Korrekturen jenseits von 30 Prozent und mehr. Denn dann muss Ihre Anlage bereits um 40 Prozent im Wert steigen, um den Break-Even wieder zu erreichen. Das kann durchaus eine Weile dauern. Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF (WKN: LYX0FS) benötigte drei Jahre, um diese Performance zu erwirtschaften. Auch Verluste von 70 Prozent können in schlechten Börsenphasen drin sein – auch bei ETF-Investments. Der sogenannte Maximum Drawdown des Dax aus dem Jahr 2003 liegt bei 67 Prozent.

Nach solchen Abstürzen ist das Depot um zwei Drittel schlanker. Bis das wieder aufgeholt ist, gehen oft mehrere Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte ins Land. Das Schlimme ist: Die Erholung kann um ein Vielfaches länger dauern, als der Absturz selbst. Denn: Schon bei einem Rücksetzer von 50 Prozent muss sich der Kurs verdoppeln, um den Break-Even wieder zu erreichen. Zur Verdeutlichung: Für eine Rendite von 100 Prozent hat der Dax rund zehn Jahre gebraucht.

Anders herum gilt jedoch dasselbe Prinzip: Wenn Sie schon seit ein paar Jahren in einen Welt-ETF investieren und 60 Prozent Gewinn erwirtschaftet haben, dann kann Ihr ETF um 37,5 Prozent fallen, ohne dass Sie in den Verlustbereich abrutschen.

Tipp: Unser neuer Gewinn-Verlust-Rechner hilft Ihnen, die Orientierung zu behalten über Ihre Gewinne bzw. Verluste. Sie können mit diesem Tool zwei Dinge errechnen. Sie haben einen Gewinn und möchten nun wissen, um wie viel Ihre Geldanlage prozentual fallen darf, um Ihren Einstandswert zu erreichen. Sie haben einen Verlust und möchten nun wissen, um wie viel Prozent Ihre Anlage prozentual steigen muss, um Ihren Einstandswert zu erreichen.

So viel Rendite brauchen Sie, um Verluste aufzuholen

ktueller Verlust des Wertpapiers Benötigter Kursgewinn, um wieder auf dem Einstandswert zu kommen Kommentar -5% 5,26% Kleine Korrektur - kann jederzeit passieren. -10% 11,11% Entspricht etwa der Monatsrendite des MSCI World (-10,6 %) im März 2020 -20% 25% Korrektur des Dax im Februar 2016: War im Dezember 2016 komplett aufgeholt. -30% 42,86% Entspricht etwa dem Drawdown des MSCI World (-33,8 %) im März 2020 -40% 66,67% Corona-Crash im März 2020: Drawdown im Dax lag bei ca. 40 Prozent. -50% 100% Ab hier: Verdopplung nötig, um die Buchverluste wieder reinzuholen. -60% 150% Ab hier wird es sehr schwierig, in überschaubaren Zeiträumen die Verluste wieder aufzuholen. -65% 185,71% Entspricht etwa Maximum Drawdown des MSCI Emerging Market Index (Oktober 2007 – Oktober 2008) -70% 233,33% Entspricht in etwa dem Drawdown des Dax im New-Economy-Crash. -80% 400% Der NASDAQ Composite Index sank im März 2000 von 5132 Punkten bis zum Oktober 2002 um knapp 80 Prozent auf nur noch etwa 1110 Punkte. Es dauerte bis Januar 2017, bis der Index die Verluste aufgeholt hatte. -90% 900% 900 Prozent entspricht der Performance der Amazon-Aktie von Herbst 2013 bis heute. Damit sollten Anleger besser nicht rechnen. -99% 9900% Wirecard-Crash: Der Kurs müsste sich verhundertfachen, um wieder zum Einstandswert zu gelangen Quelle: eigene Berechnung

Keine Frage, wer lange genug wartet, kommt irgendwann wieder auf 0. Das ETF-Risiko Totalverlust ist so gut wie nicht vorhanden. Doch wie lange eine solche Erholung dauert, hängt in hohem Maße davon ab, wie teuer gekauft wurde. Kurz gesagt: Je tiefer der Fall, desto höher der Wiederaufstieg. Daher bietet es sich für viele Anleger an, nicht ihr gesamtes Kapital auf einmal zu investieren. Oder aber sofort mit einer Anlagedauer von zehn Jahren plus x zu planen.

