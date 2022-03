Torsten Tiedt von Aktienfinder: "In die Emerging Markets zu investieren, ist immer noch sinnvoll"

Torsten, welche Gedanken macht sich ein erfahrener Investor wie du angesichts der aktuellen Situation?

Die wesentlichen Gedanken, die ich mir mache, sind dieselben, die ich mir unabhängig von der aktuellen Situation mache. Ich möchte wissen, ob die Unternehmen, in die ich investiere, zukunftsträchtig sind. Das heißt, ob ich eine Kurssteigerung und gegebenenfalls eine Steigerung der Dividenden zu erwarten habe oder nicht. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, ob und inwiefern meine Aktien von dem Ukraine-Krieg und den Wirtschaftssanktionen betroffen sind. Glücklicherweise bin ich nicht in russischen Aktien investiert.

Wir haben aktuell eine hohe Inflation und es besteht nach wie vor das Risiko, dass nochmal eine aggressive Coronavirus-Variante auftritt. Jetzt kommt auch noch der Ukraine-Krieg hinzu. Gibt es aus deiner Sicht aktuell Aspekte, die dafür sprechen, dass die Aktienkurse in diesem Jahr nochmal nach oben gehen könnten?

Es kann durchaus sein, dass die Kurse steigen werden, dass wir am Ende sogar ein gutes Börsenjahr haben. Ich weiß, dass das kontraintuitiv ist. Aber nehmen wir mal an, dass die Inflation sich halbwegs beruhigt, die Zinserhöhungen in einem moderaten Rahmen bleiben, ein neuer Corona-Ausbruch ausbleibt und der Russland-Ukraine Krieg seinen Höhepunkt überschritten hat und einer friedlichen Lösung zugeführt wird. In diesem Fall kann ich mir schon vorstellen, dass die Kurse auch wieder steigen. Manchmal reicht es auch, dass sich die Lage nicht verschlimmert – und sofort gehen die Kurse nach oben. Die Märkte sind ja sehr feinfühlig.

Du bist ein sehr erfahrener Aktien-Investor, hast auch schon andere Aktienkorrekturen und sogar Crashs ausgesessen. Wie kann man sich das aneignen, wenn man das jetzt zum ersten Mal erfährt, dass ein Depot 10 oder 20 Prozent im Minus ist. Wie macht man das?

Was definitiv hilft, ist sich bewusst zu machen, dass du nicht in eine Aktie investiert hast, sondern in ein Unternehmen. Wenn du nur die Aktie betrachtet hast, vielleicht weil sie gehypt wurde oder der Kurs nach oben ging, dann ist die aktuelle Marktlage natürlich schwer auszuhalten. Wenn du aber das Unternehmen anschaust, in das du investiert hast, und das Unternehmen macht nach wie vor Gewinn, ist weiterhin gut aufgestellt und dürfte auch in der Zukunft seinen Gewinn erhöhen, dann hilft das emotional und auch rational, an seinem Investment festzuhalten und nicht überstürzte Entscheidungen zu treffen.

Torsten von Aktienfinder.net: „Aktien sind extrem vielfältig“

In den letzten zehn Jahren hat man nichts falsch gemacht, wenn man zu 100 Prozent in Aktien investiert war. Glaubst du, dass sich jetzt möglicherweise der Wind dreht und andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Anleihen und Krypto wichtiger werden?

Prinzipiell ist es nicht schlecht, wenn man streut. Allerdings kann man die Streuung natürlich auch mit Aktien erreichen. Aktien sind extrem vielfältig und man kann extrem viele Themen über Aktien abdecken. Du kannst über Aktien in Immobilien investieren, in Krypto – zum Beispiel über Coinbase * – , in Rohstoffe über Öl-Aktien oder Minenbetreiber. Du kannst über Kursgewinne und Dividenden, Rendite erzielen. Insofern finde ich Aktien auch attraktiver als Anleihen. Gold beispielsweise wirft keine laufenden Erträge ab. Finde ich auch nicht so unglaublich sexy.

Hältst du Investments in die Emerging Markets weiterhin für aussichtsreich?

Ich halte es nach wie vor für sinnvoll, auch in die Emerging Markets zu investieren. Es gibt einige chinesische Dividenden-Aktien, die bis heute kaum jemand auf dem Schirm hat. China Mobile sagt wahrscheinlich noch dem einen oder anderen was. Aber es gibt auch interessante China-Aktien in Bereichen wie Umwelt oder Energie. Das sind teilweise Aktien, die sehr hohe Dividendenrenditen abwerfen. Aber natürlich gibt es bei solchen Werten aus China ein gewisses politisches Risiko. Und damit muss man sich ein wenig beschäftigen. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, sich langfristig zu diversifizieren im Portfolio und die klassischen Pfade mal ein wenig zu verlassen. Aber natürlich immer mit Augenmaß!