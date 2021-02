Trade Republic ab sofort mit 1500 kostenfreien ETFs für ETF-Sparpläne

Trade Republic ist zudem der einzige Broker in Deutschland, der kostenfreie ETF-Sparpläne für alle genannten Emittenten im Angebot hat. Damit baut Trade Republic seine starke Marktstellung in diesem Bereich deutlich aus. Die Mindestsparrate für ETF-Sparpläne beträgt zehn Euro, das Depot ist kostenfrei.

Bei Trade Republic nun 2500 Aktien sparplanfähig

Trade Republic erweitert sein Angebot auch im Bereich der Aktiensparpläne. Ab sofort sind über 2.500 Titel sparplanfähig. So können Kunden kostenfrei und auch in Form von Bruchteilen in einige der größten Unternehmen der Welt investieren. Im Herbst 2020 war das Unternehmen mit den Aktiensparplänen an den Start gegangen. 1.000 Einzelaktien waren bis dato sparplanfähig. Zum Marktstart war Trade Republic die erste Bank, die dauerhaft kostenlose Aktiensparpläne im Angebot hatte. Mittlerweile ist zum Beispiel Scalable Broker nachgezogen.

Der heftige Konkurrenzkampf der Anbieter kommt den Kunden zugute. Bei dieser Art des langfristigen Vermögensaufbaus haben Kosten eine besonders hohe Relevanz, da sie langfristig die Rendite schmälern. Der niedrigschwellige Zugang zum Kapitalmarkt sorgt zudem dafür, dass sich immer mehr Menschen um ihre private Altersvorsorge kümmern.

Zusätzlich zu einem erweiterten Produktangebot finden Kunden beim Aufrufen von ETFs nun in der Trade Republic App zahlreiche zusätzliche Informationen. Dies erleichtert es, den passenden ETF für die eigene Anlagestrategie zu finden. Zudem bietet Trade Republic Kunden nun die Möglichkeit an, sich von 6 bis 24 Uhr durch den Partner WebID per Video zu identifizieren.