Trotz Absturz: Fintech Raisin geht mit Krypto-Angebot an den Start

Kryptowährungen haben es derzeit nicht leicht. Bitcoin, Ethereum und Co. stehen seit Monaten unter massivem Druck. Dennoch geht das Berliner Fintech Raisin Invest * gerade jetzt den Schritt und startet ein gemanagtes Krypto-Portfolio.

Bitcoin, die Mutter aller Kryptowährungen, ist mit einem Kurs von 19.403,17 Euro heute weit entfernt vom Allzeithoch, das er mit 69,249,72 Euro am 10. November 2021 erreicht hatte. Inzwischen bewegt sich die Währung wieder bei Kursen wie zuletzt im Dezember 2020. Dennoch startet Raisin Invest gerade jetzt sein Angebot zu einem gemanagten Krypto-Portfolio. Denn das Unternehmen baut darauf, dass sich auch am Kryptomarkt, ähnlich wie in der Dotcom-Krise, die Spreu vom Weizen trennt und die Korrektur dem Markt mittel- bis langfristig helfen und aufgrund der drastischen Kursrückgänge zu einem attraktiveren Chance-Risiko-Profil führen wird.

Anlegerinnen und Anleger können über Raisins Plattform WeltSparen * in ein Portfolio aus den wichtigsten Kryptowerten investieren. Das Portfolio bildet einen größtmöglichen Teil des Kryptowährungsmarkts ab und ist weniger anfällig für Marktschwankungen als Investitionen in einzelne Coins.