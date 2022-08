Trotz Bärenmarkt: Deshalb ist gerade jetzt die Zeit, um Aktien zu kaufen

Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Jahrzehnt neue Indexhöchststände sehen werden. Natürlich kann es auch anders kommen. Doch es spricht viel für eine optimistische Sicht. Der Realzins wird negativ bleiben, die Weltwirtschaft wird weiter wachsen und Unternehmen werden Geld verdienen. Renditen, die über den künftigen Inflationsraten liegen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Die aktuellen Kurseinbrüche sollte man daher zum Kauf nutzen.

Die Aufnahme von Friedensverhandlungen wäre ebenso ein positives Signal wie fallende Inflationsraten, eine Pause in der restriktiven Politik der Notenbank oder die Auflösung von Angebotsengpässen. Sobald eines dieser positiven Szenarien wahrscheinlicher wird, sind Aktien aktuell viel zu billig. Die meisten Marktteilnehmer setzen derzeit noch auf einen anhaltenden Negativ-Trend und wollen ihr Geld nicht in den Markt geben.

Viele Faktoren belasten gerade zeitgleich die Börsen. Die Negativmeldungen reißen nicht ab. Im Moment würde wahrscheinlich schon der berühmte Silberstreif am Horizont reichen, um die Stimmung aufzuhellen und Kurssprünge auszulösen. Dieser Silberstreif könnte im Anzeichen einer sanfteren konjunkturellen Landung bestehen.

Nach der Inflation kommt die Erholung

Ein Blick in die Historie unterstützt diese Einschätzung. In den 1970er-Jahren erholten sich die Aktien direkt nach dem Höhepunkt der Inflation. Dieser Punkt wird im zweiten Halbjahr erwartet, da sich die wirtschaftlichen Erwartungen abkühlen und die Industriemetallpreise bereit deutlich sinken. Eine Rezession würde in jedem Fall dazu führen, dass die Notenbank auf weitere Zinserhöhungen verzichtete. Regierungen würden Programme zur Stützung der Konjunktur auflegen. Das dürften die Märkte sofort honorieren.

Die größten Chancen in Krisenzeiten bieten etablierte Gesellschaften mit geringer Verschuldung, Preissetzungsmacht und einem krisensicheren Geschäftsmodell. Weniger interessant sind junge Unternehmen mit hohen Wachstumserwartungen, aber noch geringer Substanz. Auch wenn deren Aktienkurse stark gefallen sind, sollte man sie maximal als kleine Beimischung sehen.

Über den Autor: Gottfried Urban

Gottfried Urban ist Geschäftsführer der Urban & Kollegen GmbH Vermögensmanagement in Altötting