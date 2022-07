Trotz Krisensorgen: Dieser Themen-ETF ist ein Dauerbrenner in meinem Depot

Für mich kam nur ein Investment in die Konsumgüterbranche in Frage. Die hohe Inflation sorgt zwar dafür, dass wir auch bei Nahrungsmitteln Abstriche machen. Wir kaufen jetzt nicht mehr den teuersten Käse, orientieren uns eher bei den Angeboten oder greifen zu den Hausmarken. Aber essen und trinken müssen wir. Und deshalb ist der Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WKN: A113FG) in mein Depot gewandert. 111 Unternehmen aus verschiedenen Industrienationen sind im Themen-ETF enthalten, die alle in der Basiskonsumgüterbranche tätig sind. Dazu zählen neben Lebensmitteln auch Haushalts- und Pflegeprodukte.

Zwar hat der ETF im laufenden Jahr insgesamt -0,29 Prozent an Wert verloren, auf Sicht von 3 Jahren zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung von +25,86 Prozent und 2021 gewann der ETF 21,69 Prozent hinzu.

Genau hinschauen

Der Transparenz halber soll gesagt sein: Mir liegt Nachhaltigkeit am Herzen. In diesem Themen-ETF sind aber Unternehmen wie Nestlé enthalten, die in der Vergangenheit massiv in die Kritik geraten sind und das auch völlig zurecht. Ich habe jahrelang strikt darauf geachtet, keine Produkte dieses Unternehmens zu kaufen. Bevor ich in den ETF investiert habe, habe ich mich erkundigt, ob sich inzwischen etwas in Sachen Nachhaltigkeit bei Nestlé getan hat.

Laut dem Dow Jones-Nachhaltigkeitsindex ist Nestlé im Bereich Lebensmittel inzwischen der nachhaltigste Konzern der Welt. Der Schutz der Menschenrechte in den Lieferketten wurde in den Richtlinien des Unternehmens verankert und in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und auch Umwelt honoriert der Dow-Jones-Nachaltigkeitsindex Nestlé ausdrücklich. Das Unternehmen habe sich verpflichtet, Produkte und Prozesse so umwelt- und sozialverträglich wie möglich zu gestalten.