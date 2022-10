Trotz Rezessionsängsten: Deshalb kann dieser Dividenden-ETF derzeit überzeugen

Weniger anfällig für massive Verkäufe

Der Index enthält derzeit 119 Mitglieder aus dem S&P Composite 1500, die sich dadurch auszeichnen, dass sie in den vergangenen 20 Jahren (oder länger) Jahr für Jahr ihre Dividende erhöht haben. Außerdem muss jeder „Aristokrat“ über einen Marktwert von mindestens zwei Milliarden Dollar verfügen und hinsichtlich seines Handelsvolumens ebenfalls vordefinierte Mindestkriterien erfüllen. Mit Blick auf die Indexstruktur darf zudem kein Mitglied stärker als vier Prozent gewichtet sein und es erfolgt quartalsweise ein Rebalancing. Dies gewährleistet, dass sich kein Indexmitglied zu einem „Klumpenrisiko“ entwickeln kann und ein hohes Maß an Diversifikation stets gewährleistet ist.

Bei den zehn am stärksten gewichteten Aktiengesellschaften handelt es sich um folgende Unternehmen: Cardinal Health, Leggett & Platt, IBM, National Retail Properties, Franklin Resources, Exxon Mobil, Walgreens Boots Alliance, Federal Realty Investment Trust, Chevron und Old Republic International. Selbst erfahrene Privatanleger dürften von dem einen oder anderen Unternehmen aus dem Index – und dessen Dividendenkontinuität – noch nie etwas gehört haben. Auch die Zusammensetzung der unterschiedlichen Branchen überzeugt durch ein hohes Maß an Diversifikation. Über ein Gewicht von über zehn Prozent verfügen lediglich Werte aus der Industrie (17,7 Prozent), dem Finanzsektor (16,3 Prozent), dem Konsumbereich (15,7 Prozent) sowie Versorgungsunternehmen (13,7 Prozent).