Trotz Russland und China: Emerging Markets gehören in jedes Portfolio

Die Wachstumspotenziale der Emerging Markets sind langfristig positiv. Auf kurze Sicht übertreffen viele Schwellenländer sogar die Konjunkturerwartungen der westlichen Industrienationen. Das macht sie für Anleger interessant. Wichtig ist, auf politische Risiken zu schauen und das richtige Instrument zu wählen.

Prognosen der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in Asiens Schwellenländern in diesem Jahr um 5,2 Prozent zulegen wird. Indien, Asiens drittgrößte Volkswirtschaft nach China und Japan, soll in diesem Jahr allein ein Wirtschaftswachstum von 7,5 Prozent aufweisen und für 2023 sogar acht Prozent. Für Bangladesch rechnet die ADB mit einer Wachstumsrate von um die 7 Prozent. Weiterhin schneiden Malaysia und die Philippinen mit einer prognostizierten Wachstumsrate von sechs Prozent und Vietnam mit 6,5 Prozent weit überdurchschnittlich ab.