Tutorial: So verstehen Sie kinderleicht ein ETF-Factsheet

Das ETF-Factsheet enthält alle relevanten Informationen über einen ETF und bietet Ihnen folglich eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Auswahl. Hier erfahren Sie alles, was Sie darüber wissen müssen, um alles vollständig zu verstehen.

Die Herausgabe von Factsheets ist weder gesetzlich vorgeschrieben, noch standardisiert. Aus dem Grund kann die Struktur, sowie die Informationstiefe je nach Anbieter abweichen.

Das Factsheet finden Sie auf extraETF immer auf der Übersichtsseite des ETFs unterhalb der Beschreibung. Wie Sie ein Factsheet lesen, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag anhand des Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Acc) (WKN: A1XB5U).

ETF-Namen, WKN und ISIN

Allein in Deutschland lassen sich weit mehr als 1.000 ETFs handeln. Jeder trägt einen individuellen Namen, aus dem Sie bereits ohne ETF-Factsheet eine Menge Informationen ziehen können. Lassen Sie uns kurz auf den Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Acc) blicken. Welche Daten können wir aus dem ETF-Namen ablesen?

ETF-Anbieter (Emittent): Xtrackers (DWS)

Index: MSCI World

Rechtsform/Regulatorik: UCITS ETF

Außerdem finden sich bei vielen ETFs noch weitere Merkmale am Ende des Namens, wie z.B. die Ertragsverwendung. Beim Xtrackers-ETF bedeutet die Abkürzung ACC, dass es sich um einen thesaurierenden ETF handelt (eng. „accumulating“).

Die WKN (oder Wertpapierkennnummer) ist eine sechstellige Ziffern- und Buchstabenkombination, die dazu dient, ein Wertpapier eindeutig zu identifizieren. Die ISIN wiederum besteht aus neun Ziffern und Buchstaben und gilt international. Anbei die Daten vom Xtrackers-ETF:

WKN: A1XB5U

ISIN: IE00BJ0KDQ92

ETF-Factsheet: Das wichtigste auf einen Blick

Schauen wir uns einmal das Factsheet des Xtrackers-ETF von DWS an. Das Datenblatt besteht im Normalfall aus ein bis zwei Seiten. Folgende Informationen erhalten Sie auf der ersten Seite:

Im Überblick erfahren Sie, dass der ETF in weltweite Aktien (MSCI World) investiert. Damit steht fest, um welche Anlageklasse es sich handelt und welcher Referenzindex abgebildet wird.

Tipp: In der ETF-Suche können Sie zu jedem ETF das entsprechende ETF-Factsheet einsehen.

Der ETF-Anbieter verwaltet das Fondsvermögen in der Fondswährung (USD). Für Privatanleger spielt dies jedoch keine Rolle, da der Broker in der Heimatwährung abrechnet – in Ihrem Fall also in Euro. Bei einer globalen Streuung müssen Sie sich um ein etwaiges Wechselkursrisiko keine Sorgen machen – langfristig gleichen sich diese im Durchschnitt aus. Optional können Sie den Anteil europäischer Unternehmen in Ihrem Portfolio erhöhen (MSCI Europe, Euro Stoxx 600).

Der Auflagetermin des Fonds ist eine wichtige Kennzahl, da sie Ihnen zeigt, wie lange der ETF schon am Markt ist. Je länger, desto besser – in unserem Fall existiert der Xtrackers-ETF seit dem 22. Juli 2014, also circa 6,5 Jahren. Das Risiko einer Liquidation ist gerade bei solch „reiferen“ ETFs geringer.