UBS Asset Management ergänzt Angebot um nachhaltige Aktien-ETFs

Erster Schritt zur Nachhaltigkeit für Anleger

Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund Sales Deutschland & Österreich bei UBS Asset Management, erklärt: „Die neue ETF-Produktfamilie ergänzt unser bestehendes Angebot an nachhaltigen Produkten und bietet eine innovative Lösung für Anleger, die einen ersten Schritt in Richtung nachhaltiges Investieren machen und gleichzeitig ein breites und diversifiziertes Anlageuniversum beibehalten möchten. Nachhaltigkeit ist ein bedeutender Ansatz innerhalb der Produkte von UBS AM – unser Ziel ist es deshalb, unser Angebot kontinuierlich zu erweitern, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“

Die UBS MSCI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFs sind in vier Teilfonds erhältlich, die verschiedene regionale Exposures abdecken. Außerdem wird in den kommenden Monaten ein weiterer Teilfonds mit Fokus auf die Emerging Markets folgen. Weiterhin wird UBS AM die Benchmark des bestehenden UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal ETF anpassen, um die neue Methodik zu berücksichtigen. Die Listings erfolgen an den wichtigsten europäischen Börsen, darunter Xetra, Borsa Italiana und SIX Swiss Exchange.