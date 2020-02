UBS bietet mit neuem ETF direkten Zugang zu chinesischen Firmen

Der neue UBS MSCI China A SF UCITS ETF (WKN: A2PRV8) bietet ein Investment in die Wertentwicklung chinesischer Aktienunternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung. Gleichzeitig weist der ETF eine thesaurierende Ertragsverwendung und laufende Kosten in Höhe von 0,30 Prozent aus. Darüber hinaus umfasst der zugrundeliegende MSCI China A Index chinesische A-Aktien, die in der Heimatwährung Renminbi an den Börsen Shanghai und Shenzhen gelistet sowie international handelbar sind.

Das China-ETF-Universum im Detail

Bemisst man die Volksrepublik China an seiner absoluten Wirtschaftsleistung, so belegt das Reich der Mitte im internationalen Vergleich den zweiten Platz. Deshalb ist es wenig überraschend, dass viele Privatanleger trotz Handelsstreitigkeiten oder anderweitige Probleme, die kurzfristig auftreten können, davon ausgehen, dass China auch in Zukunft weiterhin hohe Renditen einfahren wird.

Dabei ist das ETF-Universum zwar komplex, aber nicht kompliziert. Denn neben den bereits erwähnten A-Aktien gibt es in China auch B-Aktien, H-Aktien, Red Chips und P-Chips mit eigenen Besonderheiten. Außerdem verfügt der chinesische Markt abseits davon auch über diverse Aktienindizes. Derzeit können Privatanleger insgesamt in 26 Aktien-ETFs aus China investieren.