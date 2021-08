Die MSCI Climate Paris Aligned Indizes umfassen Unternehmen, die eine Vielzahl an Kriterien erfüllen, die darauf abzielen durch einen kohlenstoffärmeren Betrieb zum Klimaschutz beizutragen. Die Indexmethodik schließt Unternehmen aus, die in umstrittenen Industrien (z.B. Waffen, Tabak und Kohle) involviert sind. Unternehmen, die Einnahmen aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Öl und Gas erzielen, sind ebenfalls ausgeschlossen.

„Unsere beiden neuen Paris Aligned ETFs bilden flexible Portfoliobausteine mit dem entscheidenden Vorteil, dass Anleger zwischen breiten regionenbezogenen oder auch weltweiten Investments wählen können“, erklärt Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund Sales Deutschland & Österreich bei UBS AM. „Unsere Paris Aligned Produktfamilie ist damit in ihrer Breite einzigartig am Markt und stellt meiner Ansicht nach den nächsten Entwicklungsschritt in der nachhaltigen Geldanlage dar. “