UBS gewinnt ETP-Award als bester nachhaltiger ETF-Anbieter

Für UBS bedeutet Nachhaltigkeit , langfristig zu denken und zu handeln. „Nachhaltigkeit muss Teil unserer DNA (also fest verankert) sein; sie ist nichts, womit wir uns nur sporadisch befassen. Wir fordern uns ständig dazu heraus, besser zu werden und langfristig zu denken. Deshalb habe ich einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten strategischen Arbeitsbereich eingerichtet, bei dem unsere künftige Herangehensweise an dieses wichtige Thema im Mittelpunkt steht“, so Ralph A.J.G. Hamers, CEO von UBS.

Erster Dividenden-ETF mit ESG-Faktor

UBS überzeugte die Fachjury durch die wachsende Anzahl an auf Nachhaltigkeit ausgerichteten ETFs. Anfang des Jahres etwa hat UBS nach anhaltender Kundennachfragen einen nachhaltigen Dividenten-ETF aufgelegt. Dazu erklärte uns Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund Sales in Deutschland und Österreich: „Die Nachfrage nach nachhaltigen Investmentprodukten steigt konstant und unser Ziel und Anspruch ist es, unseren Kunden hier eine breite und vielfältige Angebotspalette zu bieten. Da passt ein Produkt mit Dividendenfokus sehr gut und in diesem Bereich ist die S&P Dividend Aristocrats Strategie die wohl bekannteste. Also haben wir die Arictocrats Strategie genutzt und die bereits von uns angebotene Global Select Dividend Strategie darauf angepasst – und um einen ESG-Filter ergänzt. Damit haben wir mit dem S&P Dividend Aristocrats ESG ETF ein sehr interessantes Produkt geschaffen, das eine bewährte Strategie mit dem Trendthema Nachhaltigkeit verbindet.“

Der S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (WKN: A11471) ist der erste in Deutschland handelbare Dividenden-ETF mit Nachhaltigkeitsfaktor. Eine Kombination, die nicht nur bei unserer Jury, sondern auch bei Anlegern sehr gut ankommt. Ausgeschlossen werden bei diesem ETF Unternehmen, die die United Nations Global Compact Prinzipien zur guten Unternehmensführung nicht erfüllen, ebenso Firmen, die ihr Geld mit Waffen, Tabak oder Kraftwerkskohle verdienen.