UBS lanciert neue Aktien-ETFs zum effektiven Klimaschutz

„In einer Zeit, in der die Welt den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft vorantreibt, ist es unser Ziel, an der Spitze des Wandels zu stehen und den Anlegern die Lösungen zu bieten, die sie benötigen, um ihre Portfolios auf den von ihnen gewählten Dekarbonisierungspfad auszurichten“, sagt Suni Harford, Präsident von UBS AM. „Wir freuen uns, unser umfangreiches Angebot an nachhaltigen ETFs mit der Lancierung dieser neuen Gruppe an Produkten, die an den Paris-Aligned Benchmarks ausgerichtet sind, weiter auszubauen. Wir ermöglichen es Kunden damit, Klimarisiken proaktiv anzugehen und gleichzeitig von den Chancen zu profitieren, die sich aus der Dekarbonisierung ergeben.“

„Diese neue Gruppe an Paris-Aligned ETFs bietet Anlegern Portfoliobausteine mit dem zusätzlichen Vorteil, den CO 2 -Ausstoß zu limitieren und so den globalen Temperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen“, erklärt Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund Sales Deutschland & Österreich bei UBS AM. „Diese Lancierung unterstreicht unsere Stärke, Lösungen anzubieten, die den höchsten Nachhaltigkeitsstandards von neuen Regulierungen gerecht werden.“

Nun wurden die ersten fünf UBS MSCI Climate Paris Aligned UCITS ETFs gelistet. Darüber hinaus folgen in den kommenden Monaten zwei weitere ETFs für globale Investments auf Basis des ACWI (All Country World Index) sowie für Investments in Schwellenländer. Insgesamt decken die UBS MSCI Climate Paris Aligned UCITS ETFs damit ein breites Spektrum an regionalen und globalen Exposures ab. Die Notierungen erfolgen an den wichtigsten europäischen Börsen, darunter Xetra, SIX Swiss Exchange und Borsa Italiana.