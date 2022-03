Überall droht die Inflation – was sollten Anleger jetzt tun?

Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur die Energiepreise nochmals explodieren lassen, sondern die Inflation generell angefeuert.

Inzwischen merken wir die Inflation sowohl an der Tankstelle als auch im Supermarkt und die Preissteigerung dürfte weiter durchschlagen. Vor gut einem Jahr hat mein Kollege Christian Köpp den Superzyklus bei Rohstoffen als Chance für die Aktienmärkte beschrieben. Ein Jahr zuvor lag der Ölpreis erstmals in der Geschichte im negativen Terrain bei minus 40 US-Dollar um ein Jahr später bei 60 US-Dollar um 100 US-Dollar höher. Inzwischen lagen wir in der Spitze bei fast 133 US-Dollar das Barrel und auch wenn die Krise in der Ukraine die Entwicklung befeuert hat, so können wir dennoch festhalten, dass der von uns ankündigte „Superzyklus“ noch läuft.