Überraschende Studie: Darum ist Krypto-Mining gut für erneuerbare Energien!

Bielefelder Unternehmen geht Schritt in die Zukunft

Umso wichtiger, dass in der Branche ein Umdenken stattfindet. Das hat auch die Krypto-Plattform Coindex aus Bielefeld erkannt und sich mit sofortiger Wirkung zur Klimaneutralität verpflichtet. Das Unternehmen glaubt daran, dass Kryptowährungen ein wichtiger Teil der Zukunft sind und deshalb auch in der Diskussion rund um Klimawandel und Nachhaltigkeit mit einbezogen werden müssen – und das in anderer Form als bisher. „Wir freuen uns, wenn andere Anbieter daran anknüpfen und wir gemeinsam die deutsche Kryptoszene nachhaltig aufstellen“, so Coindex.

Umfangreiche Studie zum Thema Krypto und Nachhaltigkeit

Um Kundinnen und Kunden einen Überblick über Ziele und auch über die Vereinbarkeit von Kryptowährungen und Nachhaltigkeit zu verschaffen, hat das Unternehmen eine umfangreiche Studie erstellt, durch die sich Interessierte informieren können.