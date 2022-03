Überraschung: Fridays for Future-Generation achtet nicht auf nachhaltige Geldanlage

Jugend-Boom an der Börse

Nur 29 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe gab an, Nachhaltigkeit bei der Geldanlage zu berücksichtigen. Insgesamt stimmten dem 39 Prozent der Teilnehmer zu und gerade die Gruppe Ü60 scheint auf grüne Investments zu achten: 46 Prozent gaben an, dass ihnen dies wichtig sei. Nun stellt sich die Frage, ob diese Zahlen deshalb zustande kommen, weil generell weniger junge Menschen an der Börse investieren. Doch laut Vattenfall ist das eher nicht der Grund: Immer mehr der jungen Generation wagen sich aufs Börsenparkett. Eine Studie des Deutschen Aktieninstitutes zeigte sogar, dass bereits 2020 rund 1,4 Millionen Deutsche zwischen 18 und 29 Teil der Börse sind – Tendenz steigend. Die Rede ist schon von „Generation Aktie“.

Umweltschutz auf anderer Ebene

Das bedeutet laut Studie jedoch nicht, dass junge Menschen weniger umweltbewusst sind, als die Älteren. Doch nur 12 Prozent der Befragten gaben an, nachhaltige Geldanlage sei für sie Teil eines bewussten Lebensstils. Wichtiger ist demnach das Verhalten im Alltag, etwa die Trennung von Müll oder sparsamer Umgang mit Energie. „Dabei können insbesondere Geldanlagen einen messbaren Beitrag zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen leisten“, so Jens Osterloh, verantwortlich für Customer-Experience-Management bei Vattenfall Europe Sales GmbH. „Mit dem Ersparten haben wir einen wirkungsvollen Hebel, um etwas für die Umwelt zu tun.“