Ukrainekrieg: So ist die Stimmung an den Börsen

„Die Börsen-Ampeln stehen wieder auf Grün“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. „Das Ausbleiben neuer negativer Nachrichten ist für die Börsen im Moment schon eine gute Nachricht.“ Die Stimmung der Anleger habe sich verbessert und die Risikobereitschaft sei wieder gestiegen. Dazu trage möglicherweise auch die Sorge vor weiteren Kursverlusten am Rentenmarkt bei, so Altmann. Derweil bleiben der Krieg in der Ukraine und die hohen Ölpreise im Blick.

Zu den Gewinnern gehörten gestern neben Aktien von Banken so etwa Nike und Tesla. Nachdem Elon Musk höchstpersönlich das erste in Deutschland gefertigte Auto an den Käufer übergeben hatte, stieg die Aktie um knapp 8 Prozent.

Börse Moskau bewegt sich

Seit rund einem Monat findet an der Börse in Moskau kein Handel mehr statt. Am Montag wurde der Handel mit bestimmten russischen Staatsanleihen wieder aufgenommen. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine war der Rubel stark eingestürzt, Sanktionen des Westens haben russische Unternehmen hart getroffen und der Handel mit russischen Aktien wurde an westlichen Börsen völlig eingestellt.

Ob neben Staatsanleihen bald auch wieder russische Aktien an der Börse Moskau gehandelt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Doch klar ist: Papiere russischer Unternehmen werden auf längere Sicht für Anlegerinnen und Anleger unattraktiv bleiben.