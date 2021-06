Umfrage: Was ETF-Anleger besser können als klassische Fonds-Anleger

ETF-Anleger sind selbständiger

„Die Umfrage zeigt, wie gut ETFs geeignet sind, die individuelle Geldanlage zu demokratisieren und Privatanleger als Akteure auf dem Finanzmarkt zu emanzipieren“, sagt Martijn Rozemuller, Europachef bei Vaneck. „Anleger in Deutschland, die sich mit ETFs beschäftigen, treffen ihre Anlageentscheidungen grundsätzlich selbstständiger und zeigen auch bei der Informationsbeschaffung mehr Eigeninitiative.“

Im Vereinigten Königreich und in Italien hingegen zeigt sich ein deutlich anderes Bild: Während in UK nur 42 Prozent derjenigen, die sich mit ETFs auskennen, einen Onlinebroker nutzen, sind es in Italien sogar nur 21 Prozent. Ganze 66 Prozent von ihnen greifen in Italien noch auf die Beratung und/oder Entscheidung eines Bankberaters zurück, im Vereinigten Königreich immerhin noch ganze 42 Prozent.