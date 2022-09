Unter der Lupe: Diese Anlagestrategien solltest du kennen

Wie der Name es schon vermuten lässt, setzt du beim prozyklischen Investieren auf das Gegenteil – nämlich auf gerade gute Kurse. Diese Strategie wird deshalb auch Momentum -Strategie genannt.

Antizyklisch investieren vor allem erfahrene Investorinnen und Investoren. Bei dieser Strategie kaufen sie Aktien bei niedrigem Kurs und verkaufen die Wertpapiere, sobald der Kurs wieder steigt. So erwirtschaften sie Gewinne. Eine Garantie dafür, dass ein Aktienkurs sich wieder erholt, gibt es allerdings nicht, weshalb vor allem bei dieser Strategie auch mit Verlusten zu rechnen ist.

Bei der Dividendenstrategie , der Name verrät es schon, orientierst du dich an der Dividende des Unternehmens. Eine Firma, die viel Gewinn an die Anlegerinnen und Anleger ausschüttet, scheint zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Das lässt vermuten, dass sich dieses Unternehmen positiv entwickelt, was dir als Aktionär entgegenkommt. Ein weiterer Vorteil: Du profitierst von regelmäßigen Auszahlungen, wenn die Dividenden ausgeschüttet werden. Das wird auch als Income-Strategie bezeichnet.

Die Buy-and-Hold -Strategie ist eine der bekanntesten Methoden. Sie ist auf einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren ausgelegt. Im Kern geht es darum, dass du deine Wertpapiere in Ruhe arbeiten lässt. Kursschwankungen gleichen sich durch den langen Zeitraum aus. Du erwirtschaftest mit einem breit aufgestellten Portfolio langfristig Gewinne, ohne zwischendurch einzugreifen.

Es gibt unzählige Anlagestrategien, die sich manchmal gar nicht so sehr unterscheiden. Viele von ihnen kannst du sowohl aktiv als auch passiv umsetzen. Einige der beliebtesten sind:

Möchtest du grundsätzlich auf Nummer sicher gehen, aber zusätzlich ein bisschen was wagen, könnte die Core Satellite-Strategie das Richtige für dich sein. Hierbei hast du ein breit gestreutes, auf Dauer ausgelegtes ETF-Portfolio, dass den Kern deiner Anlage bildet. Drum herum platzierst du mehrere kleine Investitionen, die Satelliten, bei denen du mehr Risiko eingehst. Diese bringen dir, wenn alles gut läuft, dann auch eine zusätzliche, gegebenenfalls höhere Rendite.

Wie der Name es schon vermuten lässt, geht es bei der Value-Strategie in erster Linie um den Wert eines Unternehmens. Investorinnen und Investoren kaufen bei dieser Methode Aktien, die als unterbewertet betrachtet werden. Die Begründer dieser Strategie sind Benjamin Graham und Warren Buffett – immerhin einer der reichsten Menschen der Welt.

Auch bei der Growth-Strategie ist der Name Programm: Du investierst mit dieser Methode in Unternehmen, denen man ein starkes Wachstum vorhersagt. Häufig sind das Start-ups, die zum Beispiel im Bereich IT tätig sind. Ob sich die Vorhersagen des prognostizierten Wachstums allerdings tatsächlich erfüllen, kann niemand mit Sicherheit sagen.

Tipp: Sparen mit bis zu 480 Euro Extra-Geld vom Chef? Hier findest du alle Infos zum VL-Sparen mit ETFs!

Wie setze ich meine Anlagestrategie um?

Hast du die Anlagestrategie gefunden, die am besten zu dir passt, musst du sie nur noch umsetzen. Dazu überlegst du dir, welche Anlageklassen für dich sinnvoll sind. Neben Aktien, Anleihen, ETFs und Co. kannst du beispielsweise auch auf Spareinlagen oder festverzinsliche Wertpapiere setzen. Die höchsten Renditen versprechen Börsenprodukte. ETFs sind dabei ein kostengünstiges, relativ unkompliziertes Anlageprodukt, das dir viele Möglichkeiten und gute Renditen bietet.