Unternehmensanleihen: Sinnvolle Säulen für Ihr ETF-Portfolio?

Unternehmensanleihen sind für viele Privatanleger eine lohnende Möglichkeit, um mit Zinspapieren noch auskömmliche Renditen zu erwirtschaften. Welche Bereiche attraktiv sind, wie Anleger angesichts des wirtschaftlichen Ausblicks agieren können und warum Corona für Anleihen-ETFs eine Feuertaufe war.

Anleihen sind neben Aktien die wichtigste Säule im Portfolio – doch stimmt das wirklich? Seit mehr als zehn Jahren sorgen niedrige und teils sogar negative Leitzinsen dafür, dass Zinspapiere auf den ersten Blick alles andere als attraktiv sind. Wer auf Staatsanleihen aus solventen Industrieländern, wie etwa Deutschland, setzt, der macht am Ende sogar ein Minus-Geschäft.

Doch es gibt Alternativen: Ähnlich, wie sich auch Staaten am Kapitalmarkt frische Mittel verschaffen, gehen auch Unternehmen vor. Der Vorteil: Da es Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien gibt, werden am Markt auch unterschiedliche Risikoprämien fällig. Will sich also ein von der Pandemie gebeutelter Einzelhandelskonzern mit frischem Kapital versorgen, werden dafür vom Markt entsprechend hohe Kupons aufgerufen. Für Anleger ist das eine Chance, trotz Niedrigzinsen auch auf der Anleihenseite noch reale Renditen deutlich oberhalb der Teuerungsrate zu erzielen und dem Portfolio trotzdem Stabilität zu verleihen – schließlich schwanken Anleihen in der Regel deutlich weniger als Aktien.